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25 октября, 08:45

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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла. На востоке города сложно проехать в сторону ТТК по Щелковскому шоссе из-за столкновения двух легковых автомобилей после пересечения Чусовской улицы. Движение затруднено от Хабаровской улицы.

По-прежнему непросто проехать по внешней стороне МКАД, а именно от Носовихинского шоссе до шоссе Энтузиастов. Там на 107-м километре рано утром произошло столкновение пяти автомобилей с участием грузового.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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