"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла. На востоке города сложно проехать в сторону ТТК по Щелковскому шоссе из-за столкновения двух легковых автомобилей после пересечения Чусовской улицы. Движение затруднено от Хабаровской улицы.

По-прежнему непросто проехать по внешней стороне МКАД, а именно от Носовихинского шоссе до шоссе Энтузиастов. Там на 107-м километре рано утром произошло столкновение пяти автомобилей с участием грузового.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.