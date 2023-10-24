24 октября, 10:30Город
"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла
Во вторник, 24 октября, в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. Сохраняются затруднения на 73-м километре МКАД. Длинный затор образовался от Дмитровского до Волоколамского шоссе.
Кроме того, на Киевском путепроводе также придется задержаться. Водители окажутся в плотном и тесном потоке машин еще у Кутузовского проспекта, а свободной дорога станет после Новолужнецкого проезда.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро