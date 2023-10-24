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24 октября, 10:30

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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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Во вторник, 24 октября, в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. Сохраняются затруднения на 73-м километре МКАД. Длинный затор образовался от Дмитровского до Волоколамского шоссе.

Кроме того, на Киевском путепроводе также придется задержаться. Водители окажутся в плотном и тесном потоке машин еще у Кутузовского проспекта, а свободной дорога станет после Новолужнецкого проезда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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