"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Столичный трафик оценили в 4 балла утром 24 октября. Быстрее 20 километров в час не получится проехать на Автозаводской улице. Там затруднения начинаются еще у улицы Трофимова, а заканчиваются только после Малой Тульской улицы.



Основные сложности с движением на Волгоградском проспекте водители испытают сразу как въезжают в город. Длина затруднений – один километр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.