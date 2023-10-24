"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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24 октября, 08:30

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Столичный трафик оценили в 4 балла утром 24 октября. Быстрее 20 километров в час не получится проехать на Автозаводской улице. Там затруднения начинаются еще у улицы Трофимова, а заканчиваются только после Малой Тульской улицы.

Основные сложности с движением на Волгоградском проспекте водители испытают сразу как въезжают в город. Длина затруднений – один километр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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