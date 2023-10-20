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20 октября, 09:30

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"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе

"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе

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Утром 20 октября загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Водителям придется задержаться на 30 минут, двигаясь по Ярославскому шоссе. Серьезные затруднения длиной шесть километров образовались от МКАД до МСД.

Ситуация на ТТК в районе Дорогомиловского моста только ухудшилась из-за дорожных работ. Затор на внешней стороне тянется теперь с Беговой улицы до проспекта Генерала Дорохова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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