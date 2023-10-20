"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе

Утром 20 октября загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Водителям придется задержаться на 30 минут, двигаясь по Ярославскому шоссе. Серьезные затруднения длиной шесть километров образовались от МКАД до МСД.

Ситуация на ТТК в районе Дорогомиловского моста только ухудшилась из-за дорожных работ. Затор на внешней стороне тянется теперь с Беговой улицы до проспекта Генерала Дорохова.

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