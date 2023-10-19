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19 октября, 07:30

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"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

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Столичный трафик оценили в 2 балла утром 19 октября. Непросто проехать в данный момент на внешней стороне Садового кольца, а именно на Валовой улице. Замедление начинается еще у Люсиновской улицы, а ехать с привычной скоростью можно только после Космодамианской набережной.

Затор образовался на внутренней стороне 30-го километра МКАД. Он начинается у Липецкой улицы, а заканчивается только через два километра, за Варшавским шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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