"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Столичный трафик оценили в 2 балла утром 19 октября. Непросто проехать в данный момент на внешней стороне Садового кольца, а именно на Валовой улице. Замедление начинается еще у Люсиновской улицы, а ехать с привычной скоростью можно только после Космодамианской набережной.

Затор образовался на внутренней стороне 30-го километра МКАД. Он начинается у Липецкой улицы, а заканчивается только через два километра, за Варшавским шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.