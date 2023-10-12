"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Столичный трафик оценили в 4 балла утром 12 октября. Одно из главных затруднений на Садовом кольце образовалось в районе Большой Сухаревской площади. Там сформировался самый плотный затор, который берет свое начало еще у Путейского тупика, а заканчивается только за проспектом Мира.



Ремонт дороги не дает свободно проехать на Рязанском проспекте. Сохраняется затор от улицы Паперника до улицы Коновалова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.