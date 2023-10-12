"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

Столичный трафик оценили в 4 балла утром 12 октября. Трудно проехать в данный момент на Волоколамском шоссе. Водители вынуждены сбрасывать скорость до 7 километров в час на пути от Чкаловского бульвара до улицы Габричевского.

Сложности с трафиком и на Автозаводской улице. Там затор растянулся от Шарикоподшипниковской улицы до Варшавского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



