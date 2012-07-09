Москвичи 3 часа не могли пользоваться картами Сбербанка

На 3 часа пользователи карт Сбербанка буквально обеднели. Деньги на картах лежали, но пользоваться услугами возможности не было. Возмущенные граждане оставляли на кассах покупки, конфликтовали с официантами и пытались дозвониться в службу поддержки. Больше всего такую «работу» Сбербанка критиковали интернет-пользователи. По официальной версии, сбой произошел из-за вынужденной операции восстановления базы данных. Несмотря на то, что последствия сбоя устранили еще в пятницу, сообщения о локальных неполадках продолжали приходить до утра понедельника.