"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Столичный трафик оценили в 4 балла утром 5 октября. Сохраняются затруднения на Ленинградском проспекте. Начинаются они еще у станции метро "Аэропорт", потом на короткий промежуток прекращаются после ТТК, а затем возобновляются напротив улицы Правды.

Также все еще сложно проехать по внутренней стороне Киевского путепровода. Затор на ТТК сформировался от Бережковской набережной до Шмитовского проезда.

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