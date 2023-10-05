"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла. Водителям придется замедлиться до 10 километров в час, проезжая по Кремлевской набережной, от Китайгородского проезда до Большого Каменного моста. Протяженность затруднений – 2,5 километра.

Непростое движение и на внешней стороне Нижегородской эстакады. Сложности у водителей возникнут еще у Автомобильного проезда, а закончатся за Лефортовской набережной.

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