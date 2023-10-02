02 октября, 10:45Город
"Утро": движение затруднено на юге МКАД
В понедельник, 2 октября, загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. На юге МКАД затруднено движение от Липецкой улицы до Ясенево. На 36-м километре кольцевой дороги, после съезда на улицу Поляны, стоит неисправный легковой автомобиль. Длина затора – более шести километров.
На западе МКАД сложно проехать по внешней стороне от Ленинградского шоссе до Путилково. Все происходит из-за дорожных работ на 70-м километре.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро