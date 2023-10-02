"Утро": движение затруднено на юге МКАД

В понедельник, 2 октября, загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. На юге МКАД затруднено движение от Липецкой улицы до Ясенево. На 36-м километре кольцевой дороги, после съезда на улицу Поляны, стоит неисправный легковой автомобиль. Длина затора – более шести километров.

На западе МКАД сложно проехать по внешней стороне от Ленинградского шоссе до Путилково. Все происходит из-за дорожных работ на 70-м километре.

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