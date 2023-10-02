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02 октября, 09:30

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"Утро": движение затруднено на Кремлевской набережной

"Утро": движение затруднено на Кремлевской набережной

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Столичный трафик оценили в 4 балла утром 2 октября. Трудности с движением возникли на Кремлевской набережной. Там тормозит отрезок между Устьинским проездом и Большим каменным мостом.

Испытывают сложности водители на Рижской эстакаде. Двигаясь по внешней стороне ТТК, от Русаковской улицы до Водопроводного проезда, скорость будет колебаться от 15 до 17 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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