02 октября, 09:30Город
"Утро": движение затруднено на Кремлевской набережной
Столичный трафик оценили в 4 балла утром 2 октября. Трудности с движением возникли на Кремлевской набережной. Там тормозит отрезок между Устьинским проездом и Большим каменным мостом.
Испытывают сложности водители на Рижской эстакаде. Двигаясь по внешней стороне ТТК, от Русаковской улицы до Водопроводного проезда, скорость будет колебаться от 15 до 17 километров в час.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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