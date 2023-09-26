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26 сентября, 09:30

Экономика

Сергей Собянин: инвестиции в экономику Москвы увеличились на 5%

Сергей Собянин: инвестиции в экономику Москвы увеличились на 5%

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Инвестиции в московскую экономику за первую половину 2023 года превысили два триллиона рублей. Таким образом, привлечь в качестве инвестиций удалось на 5% больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что больше всего бизнес вкладывал в промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство территорий и в создание объектов интеллектуальной собственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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