Сергей Собянин: инвестиции в экономику Москвы увеличились на 5%

Инвестиции в московскую экономику за первую половину 2023 года превысили два триллиона рублей. Таким образом, привлечь в качестве инвестиций удалось на 5% больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что больше всего бизнес вкладывал в промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство территорий и в создание объектов интеллектуальной собственности.



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