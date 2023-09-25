"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Водители столкнутся со сложностями с движением на Чурской эстакаде. Там с трудом получится проехать по внешней стороне от Фрунзенской до Новоданиловской набережной.

Плотное движение зафиксировано и на Садовой-Кудринской улице. Между улицами Красная Пресня и 1-я Тверская-Ямская скорость не превысит и 20 километров в час.

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