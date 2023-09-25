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25 сентября, 08:30

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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Столичный трафик оценили в 4 балла утром в пятницу, 25 сентября. Непросто проехать на внешней стороне 105-го километра МКАД. Водители движутся со скоростью 15 километров в час от шоссе Энтузиастов до Хабаровской улицы.

Сложности с движением возникли и на Рязанском проспекте. Двигаясь в сторону центра, водителям придется постоять между улицей Вострухина и улицей Коновалова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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