25 сентября, 08:30Город
"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла
Столичный трафик оценили в 4 балла утром в пятницу, 25 сентября. Непросто проехать на внешней стороне 105-го километра МКАД. Водители движутся со скоростью 15 километров в час от шоссе Энтузиастов до Хабаровской улицы.
Сложности с движением возникли и на Рязанском проспекте. Двигаясь в сторону центра, водителям придется постоять между улицей Вострухина и улицей Коновалова.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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