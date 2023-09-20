"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. На улицах Нижней Масловке и Сущевский Вал есть затруднения. Берут они свое начало от Беговой улицы и до Рижского вокзала.

Сложная ситуация и на Ленинградском проспекте. Там водителям придется простоять в заторе около 20 минут, который растянулся от Беговой улицы до Белорусского вокзала.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.