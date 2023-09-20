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Новости

20 сентября, 10:30

Город

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. На улицах Нижней Масловке и Сущевский Вал есть затруднения. Берут они свое начало от Беговой улицы и до Рижского вокзала.

Сложная ситуация и на Ленинградском проспекте. Там водителям придется простоять в заторе около 20 минут, который растянулся от Беговой улицы до Белорусского вокзала.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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