20 сентября, 09:45Город
"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла
В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. Затруднено движение в сторону ТТК по проспекту Маршала Жукова из-за аварии двух легковых автомобилей на Звенигородской эстакаде.
Непросто проехать по внешней стороне на востоке ТТК по Лефортовскому тоннелю, а именно от Красноказарменной улицы до Русаковской эстакады. Там в самом начале эстакады столкнулись два легковых автомобиля. Длина затора – 2,5 километра.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро