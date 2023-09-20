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20 сентября, 09:45

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"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

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В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. Затруднено движение в сторону ТТК по проспекту Маршала Жукова из-за аварии двух легковых автомобилей на Звенигородской эстакаде.

Непросто проехать по внешней стороне на востоке ТТК по Лефортовскому тоннелю, а именно от Красноказарменной улицы до Русаковской эстакады. Там в самом начале эстакады столкнулись два легковых автомобиля. Длина затора – 2,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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