"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

В понедельник, 11 сентября, в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. На внешней стороне Садового кольца водителям придется постоять от проспекта Академика Сахарова до Оружейного переулка. Затор растянулся на 5 километров.

На внутренней стороне ТТК в данный момент остается тяжелая ситуация на участке от Бережковского моста до Звенигородского шоссе. Там движение затруднено на четыре километра.

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