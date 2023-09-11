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11 сентября, 10:30

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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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В понедельник, 11 сентября, в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. На внешней стороне Садового кольца водителям придется постоять от проспекта Академика Сахарова до Оружейного переулка. Затор растянулся на 5 километров.

На внутренней стороне ТТК в данный момент остается тяжелая ситуация на участке от Бережковского моста до Звенигородского шоссе. Там движение затруднено на четыре километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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