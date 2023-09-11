Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 08:45

Город

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 2 балла

Музейная неделя пройдет в Москве с 11 по 17 сентября

В Московском зоопарке открыли обновленный авиарий

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Более 700 тыс пассажиров посетили речные прогулки по Москве за лето

В столичных магазинах могут снизиться цены на красную икру до 20%

Москвичей пригласили присоединиться к экологической акции "Чистый дом"

Москвичам рассказали о развитии столичного транспорта

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла. Общая длинна заторов продолжает расти и составляет 91 километр.

На Волоколамском шоссе в сторону в сторону центра произошло мелкое ДТП с участием двух транспортных средств. Участники расположились в единственной полосе движения, осложняя перестроение для других участников движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика