11 сентября, 08:45Город
"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла
Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла. Общая длинна заторов продолжает расти и составляет 91 километр.
На Волоколамском шоссе в сторону в сторону центра произошло мелкое ДТП с участием двух транспортных средств. Участники расположились в единственной полосе движения, осложняя перестроение для других участников движения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро