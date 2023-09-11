"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла. Общая длинна заторов продолжает расти и составляет 91 километр.

На Волоколамском шоссе в сторону в сторону центра произошло мелкое ДТП с участием двух транспортных средств. Участники расположились в единственной полосе движения, осложняя перестроение для других участников движения.

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