"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

Столичный трафик оценили в 1 балл утром в понедельник, 11 сентября. Непросто проехать на Ярославском шоссе в сторону центра, а именно от Федоскинской улицы до МСД. Водителям придется потратить 17 минут на преодоление этого участка.

На 32-м километре МКАД из-за ремонтных работ придется задержаться от Булатниковского проезда до улицы Дорожная. Общая длина затора составляет 2,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.