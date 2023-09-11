Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 07:30

Город

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

В столице появились еще 7 выделенных полос для городского транспорта

На нескольких столичных улицах изменили схему проезда из-за строительных работ

"Мой район. Навигатор": в столице открыли движение по проспекту Багратиона

Международный фестиваль "Артист" открыли в Московском цирке Никулина

Жителям столицы сообщили о запуске движения по МСД

Жителям столицы рассказали, какие мероприятия проходят в честь Дня города

Концерт в честь Дня города Москвы прошел в "Лужниках"

Жителям столицы сообщили о мероприятиях в честь Дня города

Жителям столицы рассказали о праздничных мероприятиях в честь Дня города на ВДНХ

Столичный трафик оценили в 1 балл утром в понедельник, 11 сентября. Непросто проехать на Ярославском шоссе в сторону центра, а именно от Федоскинской улицы до МСД. Водителям придется потратить 17 минут на преодоление этого участка.

На 32-м километре МКАД из-за ремонтных работ придется задержаться от Булатниковского проезда до улицы Дорожная. Общая длина затора составляет 2,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоАнастасия БородинаНикита ПименовРоман Муравьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика