08 сентября, 10:30Город
"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла
В пятницу, 8 сентября, в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. Затор длиной пять километров образовался на Ярославском шоссе. Сложнее всего проехать от Малыгинского проезда до СВХ.
На улице Серафимовича также есть затруднения. Начиная от Большой Якиманки и заканчивая Моховой улицей автомобилисты будут протискиваться сквозь плотный поток машин со скоростью 7–9 километров в час.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро