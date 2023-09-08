"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

В пятницу, 8 сентября, в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. Затор длиной пять километров образовался на Ярославском шоссе. Сложнее всего проехать от Малыгинского проезда до СВХ.

На улице Серафимовича также есть затруднения. Начиная от Большой Якиманки и заканчивая Моховой улицей автомобилисты будут протискиваться сквозь плотный поток машин со скоростью 7–9 километров в час.

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