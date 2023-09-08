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08 сентября, 10:45

Город

"Утро": движение затруднено на севере ТТК

"Утро": движение затруднено на севере ТТК

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"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

В пятницу, 8 сентября, загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Сложно проехать по внешней стороне на севере ТТК – от Шереметьевской до Беговой улицы. В самом начале Хорошевской эстакады ведутся дорожные работы. Длина затора – 5,5 километра.

Из-за дорожных работ затруднено движение на внешней стороне от Северо-Восточной хорды до Путилковского шоссе. Техника дорожных служб находится на первой полосе на всем протяжении 71-го километра МКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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