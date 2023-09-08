"Утро": движение затруднено на Ленинградском проспекте

Столичный трафик оценили в 4 балла утром в пятницу, 8 сентября. Движение затруднено на Ленинградском проспекте. Снижать скорость до 15 километров в час придется у улицы Маршала Шапошникова.

Сложно проехать в данный момент по внутренней стороне ТТК, а именно на Автозаводской улице. Там из-за аварии перед Даниловской набережной образовался затор длиной 2,5 километра.

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