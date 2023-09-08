Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 08:45

Город

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Одиннадцать птенцов фламинго вылупились в Московском зоопарке

В "Зарядье" открылось выставочное пространство "Паркинг Галерея"

Более 4,5 тыс флагов и декоративных элементов установили в Москве перед Днем города

Жителям Москвы рассказали, как в столице отпразднуют День города

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

Бесплатный автобус запустили от МФТИ до метро

В столичных поликлиниках внедрили новый сервис ИИ для записи жалоб москвичей

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла. На западе МКАД сложно проехать по внутренней стороне – от Ленинского проспекта до Озерной улицы. Причина – столкновение трех легковых автомобилей на 49-м километре магистрали.

Еще затруднено движение по внешней стороне ТТК – от Ленинградского проспекта до Беговой улицы. В самом начале Хорошевской эстакады правый ряд занимает техника дорожных служб. Длина затора – 2 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика