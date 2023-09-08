"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла. На западе МКАД сложно проехать по внутренней стороне – от Ленинского проспекта до Озерной улицы. Причина – столкновение трех легковых автомобилей на 49-м километре магистрали.

Еще затруднено движение по внешней стороне ТТК – от Ленинградского проспекта до Беговой улицы. В самом начале Хорошевской эстакады правый ряд занимает техника дорожных служб. Длина затора – 2 километра.

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