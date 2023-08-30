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"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

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Столичный трафик оценили в 1 балл утром в среду, 30 августа. Непросто проехать в данный момент на Ленинском проспекте. Двигаясь в сторону центра, начнутся затруднения у улицы Обручева, а закончатся они только за Ломоносовским проспектом.

Трудности с движением есть и на Рязанском проспекте. Так, затор берет свое начало от 2-й Институтской улицы и тянется до Луховицкой улицы. На этом участке придется снизить скорость до 15–17 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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