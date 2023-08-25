"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Сохраняются трудности на Нижегородской эстакаде. Не смотря на то, что ситуация на внешней стороне ТТК улучшилась, двигаясь от ЮВХ к шоссе Энтузиастов все равно нужно будет сбросить скорость до 17 километров в час.

Затор образовался на Люблинской улице. Чтобы его объехать, водителям рекомендовали проложить путь через улицу Юных Ленинцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.