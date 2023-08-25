Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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10:30

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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Сохраняются трудности на Нижегородской эстакаде. Не смотря на то, что ситуация на внешней стороне ТТК улучшилась, двигаясь от ЮВХ к шоссе Энтузиастов все равно нужно будет сбросить скорость до 17 километров в час.

Затор образовался на Люблинской улице. Чтобы его объехать, водителям рекомендовали проложить путь через улицу Юных Ленинцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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