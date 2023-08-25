Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

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Столичный трафик оценили в 3 балла утром в пятницу, 25 августа. Ситуация с движением на Ярославском шоссе заметно ухудшилась. Там образовался затор длиной пять километров, который начинается уже от улицы Егора Абакумова.

С трудом движутся водители и на проспекте Андропова. Там сложности возникли от Каширского шоссе к Судостроительной улице. Главная причина затора – дорожные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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