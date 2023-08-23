"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

В среду, 23 августа, загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Непростая ситуация сложилась на Рязанском проспекте. Основной затор начинается у улицы Вострухина и заканчивается только через пять километров, перед ТТК.

25 минут потеряют водители на Ярославском шоссе. Затор сформировался у Малыгинского проезда, а заканчивается он после МСД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.