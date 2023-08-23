"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла. На Лужнецком мосту произошло столкновение четырех автомобилей. Движение на этом участке затруднено на 2,5 километра.

На улице Сайкина, перед съездом на внешнюю сторону ТТК, столкнулись два таксиста. На месте работает бригада скорой помощи. Движение затруднено незначительно, но с увеличением потока ситуация может измениться.

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