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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

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Утром в понедельник, 21 августа, загруженность столичных дорог оценили в 3 балла. У автомобилистов возникли сложности с проездом на ТТК, а именно на Чурской эстакаде. Сложнее всего двигаться, начиная от Загородного шоссе и заканчивая Новоданиловской набережной

На Варшавском шоссе скорость машин упадет до 10 километров в час после проезда Нахимовского проспекта. Там затор образовался до ТТК.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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