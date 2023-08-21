"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Утром в понедельник, 21 августа, загруженность столичных дорог оценили в 3 балла. У автомобилистов возникли сложности с проездом на ТТК, а именно на Чурской эстакаде. Сложнее всего двигаться, начиная от Загородного шоссе и заканчивая Новоданиловской набережной

На Варшавском шоссе скорость машин упадет до 10 километров в час после проезда Нахимовского проспекта. Там затор образовался до ТТК.

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