10:30Город
"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла
Утром в понедельник, 21 августа, загруженность столичных дорог оценили в 3 балла. У автомобилистов возникли сложности с проездом на ТТК, а именно на Чурской эстакаде. Сложнее всего двигаться, начиная от Загородного шоссе и заканчивая Новоданиловской набережной
На Варшавском шоссе скорость машин упадет до 10 километров в час после проезда Нахимовского проспекта. Там затор образовался до ТТК.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро