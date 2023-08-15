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"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

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В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. Сложно проехать по внешней стороне Третьего транспортного кольца, а именно от улицы Нижняя Масловка до Беговой. Там произошло столкновение двух легковых автомобилей в левом ряду. Длина затора – три километра.

На севере МКАД затруднено движение по внутренней стороне от Новокуркинского шоссе до Северо-Восточной хорды. Причина – столкновение грузового и легкового автомобилей сразу после пересечения Химкинского моста.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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