"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. Сложно проехать по внешней стороне Третьего транспортного кольца, а именно от улицы Нижняя Масловка до Беговой. Там произошло столкновение двух легковых автомобилей в левом ряду. Длина затора – три километра.

На севере МКАД затруднено движение по внутренней стороне от Новокуркинского шоссе до Северо-Восточной хорды. Причина – столкновение грузового и легкового автомобилей сразу после пересечения Химкинского моста.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.