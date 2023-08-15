"Утро": движение затруднено на Большой Сухаревской площади

Утром во вторник, 15 августа, загруженность столичных дорог оценили в 3 балла. Сохраняются затруднения на Большой Сухаревской площади. Притормаживает участок внешней стороны Садового кольца, а именно от 1-го Коптельского переулка до Садово-Каретной улицы.

Испытывает трудности с движением Нижегородская эстакада. На внешней стороне ТТК наблюдаются трудности на пути от Нижегородской улицы до шоссе Энтузиастов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.