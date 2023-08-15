"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Столичный трафик оценили в 4 балла утром во вторник, 15 августа. На севере города затруднено движение по Дмитровскому шоссе в сторону центра. Там сложно проехать участок от 3-го Нижнелихоборского до Красностуденческого проезда. Причина – проведение дорожных работ по замене асфальта.

Начинает формироваться затор по внешней стороне МКАД, а именно в районе Строгино. На 63-м километре кольцевой, перед съездом на проспект Маршала Жукова, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.