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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

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Столичный трафик оценили в 4 балла утром во вторник, 15 августа. На севере города затруднено движение по Дмитровскому шоссе в сторону центра. Там сложно проехать участок от 3-го Нижнелихоборского до Красностуденческого проезда. Причина – проведение дорожных работ по замене асфальта.

Начинает формироваться затор по внешней стороне МКАД, а именно в районе Строгино. На 63-м километре кольцевой, перед съездом на проспект Маршала Жукова, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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