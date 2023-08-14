"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла. Движение затруднено на внутренней стороне на западе ТТК. Там, на Хорошёвской эстакаде, после пересечения Звенигородского шоссе, произошло столкновение двух легковых автомобилей в среднем ряду.

Кроме того, затруднено движение в сторону Дмитровского шоссе по Северо-восточной хорде из-за неисправного грузового автомобиля в районе Солнечногорской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.