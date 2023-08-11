"Утро": движение в столице затруднено на севере МКАД

В ЦОДД оценили движение в Москве в 3 балла. Непросто проехать по внутренней стороне Третьего транспортного кольца, а именно от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля. Сразу после пересечения Чурской эстакады произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Длина затора – четыре километра.

На севере МКАД затруднено движение на внешней стороне, а именно от Бусиновского проезда до улицы Свободы. Длина затруднений составляет пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.