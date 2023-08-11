Движение по Карамышевской набережной перекрыли

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10:45

Город

"Утро": движение в столице затруднено на севере МКАД

"Утро": движение в столице затруднено на севере МКАД

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

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"Утро": движение транспорта затруднено на ТТК

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В ЦОДД оценили движение в Москве в 3 балла. Непросто проехать по внутренней стороне Третьего транспортного кольца, а именно от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля. Сразу после пересечения Чурской эстакады произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Длина затора – четыре километра.

На севере МКАД затруднено движение на внешней стороне, а именно от Бусиновского проезда до улицы Свободы. Длина затруднений составляет пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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