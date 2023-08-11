"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Сохраняются заторы на Ленинградском проспекте. Наблюдаются они между 1-м Боткинским проездом и 1-й Тверской Ямской улицей.

Непросто проехать и на Чурской эстакаде. В обоих направлениях тормозит ТТК – между 5-м Донским проездом и Варшавским шоссе на внешней стороне, и от улицы Трофимова до 5-го Донского проезда. В обоих случаях средняя скорость не превысит 15 километров в час.

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