Движение по Карамышевской набережной перекрыли

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10:30

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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

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"Утро": движение транспорта затруднено на ТТК

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Сохраняются заторы на Ленинградском проспекте. Наблюдаются они между 1-м Боткинским проездом и 1-й Тверской Ямской улицей.

Непросто проехать и на Чурской эстакаде. В обоих направлениях тормозит ТТК – между 5-м Донским проездом и Варшавским шоссе на внешней стороне, и от улицы Трофимова до 5-го Донского проезда. В обоих случаях средняя скорость не превысит 15 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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