"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 2 балла. На востоке ТТК сложно проехать по внешней стороне от Остаповского проезда до шоссе Энтузиастов. Причина – проведение дорожных работ в левом ряду перед Лефортовским тоннелем.

На западе ТТК затруднено движение по внутренней стороне от Дорогомиловского моста до Беговой улицы. Там на Хорошевской эстакаде продолжаются дорожные работы. Затор оценивается в 3 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.