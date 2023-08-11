Движение по Карамышевской набережной перекрыли

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09:45

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"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": движение транспорта затруднено на ТТК

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В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 2 балла. На востоке ТТК сложно проехать по внешней стороне от Остаповского проезда до шоссе Энтузиастов. Причина – проведение дорожных работ в левом ряду перед Лефортовским тоннелем.

На западе ТТК затруднено движение по внутренней стороне от Дорогомиловского моста до Беговой улицы. Там на Хорошевской эстакаде продолжаются дорожные работы. Затор оценивается в 3 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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