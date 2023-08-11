Движение по Карамышевской набережной перекрыли

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09:30

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"Утро": движение транспорта затруднено на ТТК

"Утро": движение транспорта затруднено на ТТК

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 2 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 2 балла

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла. Одним из затрудненных участков на ТТК в данный момент стал Киевский путепровод. От 1-го Красногвардейского проезда до Комсомольского проспекта придется сбросить скорость до 15 километров в час.

Затор длиной 2,5 километра образовался на проспекте Андропова. Он начинается у Каширского шоссе, а заканчивается только после Судостроительной улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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