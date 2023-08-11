"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 2 балла

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 2 балла. На западе ТТК затруднено движение по внутренней стороне – от Шмитовского проезда до Беговой улицы. Там на Хорошевской эстакаде продолжаются дорожные работы. Длина затора –1,5 километра.



На востоке МКАД затруднено движение на внешней стороне, а именно от улицы Верхние Поля до Рязанского проспекта. Причина – столкновение четырех автомобилей на 9-м километре кольцевой перед съездом на Лермонтовский проспект.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.