Движение по Карамышевской набережной перекрыли

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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 2 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 2 балла

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Столичный трафик оценили в 2 балла утром в пятницу, 11 августа. Сложно проехать на Беговой улице, а именно на внутренней стороне ТТК, на пути от Шмитовского проезда до Хорошевского шоссе. Движение затруднено на два километра.

Шоссе Энтузиастов в данный момент тоже загружено. Там сформировался затор длиной на 2,5 километра. Начинается он у Электродного проезда, а заканчивается после Авиамоторной улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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