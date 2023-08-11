"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 2 балла

Столичный трафик оценили в 2 балла утром в пятницу, 11 августа. Сложно проехать на Беговой улице, а именно на внутренней стороне ТТК, на пути от Шмитовского проезда до Хорошевского шоссе. Движение затруднено на два километра.

Шоссе Энтузиастов в данный момент тоже загружено. Там сформировался затор длиной на 2,5 километра. Начинается он у Электродного проезда, а заканчивается после Авиамоторной улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.