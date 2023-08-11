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"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

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Столичный трафик оценили в 1 балл утром в пятницу, 11 августа. На 8-м километре МКАД уже наблюдается плотное движение. Непросто проехать на внешней стороне от Лермонтовского до Новорязанского проспекта.

Первые затруднения наблюдаются и на Дмитровском шоссе. Притормаживает участок от Вагоноремонтной улицы до Коровинского шоссе. Здесь основными причинами затора стали дорожные работы в середине маршрута.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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