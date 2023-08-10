"Утро": движение в столице затруднено на Волгоградском проспекте

В ЦОДД оценили движение в Москве в 3 балла. Все еще сохранятся затор на Волгоградском проспекте. Водители вынуждены стоять на пути от Зеленодольской до Люблинской улицы. Длина затруднений – 2,5 километра.

На Ленинградском проспекте автомобилистов также ожидает затор у ТТК. Он заканчивается только у Садового кольца, поглощая собой 1-ю Тверскую Ямскую улицу. Этот отрезок можно преодолеть за 15 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.