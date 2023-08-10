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10:45

Город

"Утро": движение в столице затруднено на Волгоградском проспекте

"Утро": движение в столице затруднено на Волгоградском проспекте

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 2 балла

"Утро": заторы на дорогах Москвы оцениваются в 3 балла

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В ЦОДД оценили движение в Москве в 3 балла. Все еще сохранятся затор на Волгоградском проспекте. Водители вынуждены стоять на пути от Зеленодольской до Люблинской улицы. Длина затруднений – 2,5 километра.

На Ленинградском проспекте автомобилистов также ожидает затор у ТТК. Он заканчивается только у Садового кольца, поглощая собой 1-ю Тверскую Ямскую улицу. Этот отрезок можно преодолеть за 15 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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