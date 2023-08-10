"Утро": заторы на дорогах Москвы оцениваются в 3 балла

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла. Замедлиться до 17 километров в час придется на Валовой улице. Тормозят водители на внешней стороне Садового кольца – от Фрунзенской набережной до Кожевнической улицы. Длина затора – 2 километра.

Тяжелая ситуация сохраняется на Ярославском шоссе. Там автомобилисты рискуют постоять в заторе длиной пять километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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