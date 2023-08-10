"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 2 балла

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 2 балла. На севере города сложно проехать по внешней стороне МКАД от Осташковского до Алтуфьевского шоссе. Там на 86-м километре продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки. Длина затора – 5,5 километра.



Также из-за дорожных работ затруднено движение на западе Третьего транспортного кольца, а именно по внутренней стороне. Там непросто проехать участок от Шмитовского проезда до Беговой улицы.

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