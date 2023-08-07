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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. Проблемная зона появилась на Нижегородской эстакаде. Там притормаживает участок внешней стороны от Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов.

На внешней стороне 28-го километра МКАД водители вынуждены снижать скорость до 17 километров в час. Затор растянулся от Варшавского шоссе до Липецкой улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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