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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

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Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла. Сложно проехать по внешней стороне на севере ТТК, а именно от Рижской эстакады до улицы Сущевский Вал. Там произошло столкновение трех автомобилей Длина пробки 3,5 километра.

На востоке города затруднено движение в сторону центра по Волгоградском проспекту, там сложно проехать от Новорязанского шоссе до Ташкентской улицы. Причина – ДТП двух легковых автомобилей в районе пересечения Ташкентской улицы. Длина затора – 2,5 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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