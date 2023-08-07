"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла. Сложно проехать по внешней стороне на севере ТТК, а именно от Рижской эстакады до улицы Сущевский Вал. Там произошло столкновение трех автомобилей Длина пробки 3,5 километра.



На востоке города затруднено движение в сторону центра по Волгоградском проспекту, там сложно проехать от Новорязанского шоссе до Ташкентской улицы. Причина – ДТП двух легковых автомобилей в районе пересечения Ташкентской улицы. Длина затора – 2,5 километра.

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