08:30Город
"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла
Столичный трафик оценили в 3 балла утром в понедельник, 7 августа. В заторе длиной четыре километра окажутся водители на Ярославском шоссе. Берет он начало у Федоскинской улицы, а закачивается за МСД.
Сразу в двух направлениях тормозит Киевский путепровод. Выделяется проблемный отрезок ТТК между Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко. В обоих случаях придется замедлиться до 17 километров в час.
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Программа: Утро