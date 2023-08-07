"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Столичный трафик оценили в 3 балла утром в понедельник, 7 августа. В заторе длиной четыре километра окажутся водители на Ярославском шоссе. Берет он начало у Федоскинской улицы, а закачивается за МСД.

Сразу в двух направлениях тормозит Киевский путепровод. Выделяется проблемный отрезок ТТК между Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко. В обоих случаях придется замедлиться до 17 километров в час.

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