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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

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Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла. По Садовому кольцу с трудом двигаются автомобили в районе Большой Сухаревской площади. Скорость на этом участке снизилась до 17 километров в час.

Еще одна из проблемных зон на ТТК – дорога по внешней стороне от Нижегородской улицы до шоссе Энтузиастов. Потолкаться придется в Лефортовском тоннеле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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