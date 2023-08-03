"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла. Общая длина заторов составила 69 километров.

На востоке ТТК сложно проехать по внешней стороне, а именно от Остаповского проезда до Нижегородской улицы. Там на эстакаде после съезда на Нижегородскую улицу ведутся дорожные работы. Из-за них движение в сторону шоссе Энтузиастов ограничено до трех полос.

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