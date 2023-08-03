08:45Город
"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла
Специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла. Общая длина заторов составила 69 километров.
На востоке ТТК сложно проехать по внешней стороне, а именно от Остаповского проезда до Нижегородской улицы. Там на эстакаде после съезда на Нижегородскую улицу ведутся дорожные работы. Из-за них движение в сторону шоссе Энтузиастов ограничено до трех полос.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро