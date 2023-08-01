"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. Движение транспорта затруднено на улице Нижняя Масловка. В сторону улицы Сущевский вал средняя скорость не превышает 20 километров в час.

Затор также образовался на Волгоградском проспекте. От Волжского бульвара до станции метро "Текстильщики" затор растянулся на четыре километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



